Galli: “La gara di domenica sera vale lo scudetto. Sorpreso da Pioli”

L’ex portiere ha parlato del big match di domenica sera tra il Milan e i partenopei, sue vecchie squadre. Ecco le sue parole.

Su Napoli-Milan 2-3 del 1° maggio 1988 : “Una partita incredibile, ma sono anche passati più di trent’anni. Pensiamo al presente, al fatto che Napoli e Milan, come in quella stagione e in tante altre, siano ancora in corsa, rivali per lo stesso obiettivo. Stiamo vivendo un campionato bellissimo”.

Sulla lotta per lo scudetto : “Non so chi sia la favorita. So che l’Inter è la più forte, ma sta attraversando un momento difficile. Il Milan forse coccola l’obiettivo Coppa Italia. Il Napoli prova a inserirsi e poi poteva esserci la Juve”.

Sulla quota scudetto: “L’Inter, campione in carica, ha qualche numero in più per potersi riconfermare. Dopo un avvio incerto, col cambio di allenatore e nuovi giocatori da inserire in squadra, ha trovato il suo equilibrio. In questo momento sta vivendo una flessione che può capitare a tutti nell’arco di un campionato così lungo. Col Liverpool ha perso ma non ha demeritato, anzi per me ha giocato una grande gara, ma ha pagato le difficoltà del calcio italiano con certe realtà. Da tempo non regge il confronto con le principali squadre europee. Ma sono convinto che, quando si riprenderà, l’Inter sarà la favorita”.