Drago: “Non ci sono più le bandiere. Kessie lo vedrei bene al Tottenham”

Massimo Drago ha parlato del calcio italiano e del futuro ancora incerto di Kessie. Ecco le sue dichiarazioni.

Il futuro di Franck Kessie rappresenta ancora un mistero. Con il passare delle settimane si riducono le possibilità di vedere l’ivoriano in rossonero anche nella prossima stagione. La colpa è delle richieste troppo elevate del giocatore e dei suoi agenti, che vogliono per il giocatore uno stipendio da 8 milioni di euro all’anno. La dirigenza rossonera non è disposta a soddisfare le richieste del centrocampista, perciò molto probabilmente lo perderà a parametro zero in estate.