Donnarumma: “Auguro al Milan di vincere lo scudetto!”

Donnarumma ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria del titolo con il Psg e ha commentato la lotta scudetto del Milan.

Redazione Il Milanista

Gigio Donnarumma ha appena vinto la Ligue 1 con il suo PSG. L’ex portiere rossonero ha commentato il suo momento facendo un primo bilancio della stagione in un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "La vittoria del campionato qui era un obiettivo, peccato per la Champions".

Sulla sua prima stagione in Francia: "È stata una bella soddisfazione. Per me si è trattato di un anno di ambientamento, ma sono davvero contento. Ci dispiace aver dato una delusione ai nostri tifosi in Champions, ma proveremo a rifarci. Futuro? Resto qui e proverò a vincere la Champions".

Sul Milan: "Vorrei il Milan campione d'Italia. Sento spesso i miei compagni, gli auguro di vincere lo scudetto perché stanno facendo una grandissima stagione e Pioli sta lavorando molto bene".

Su questo dualismo a Parigi: "Sono qui per fare il titolare. Per me è stato un anno di ambientamento, non è stato facile cambiare lingua e abitudini. Con Navas ho un ottimo rapporto ma, come ha dichiarato anche lui, non è stato facile vivere questa competizione. Le cose devono cambiare".

Poi sempre a Sky Sport è intervenuto Leonardo, dopo la conquista del titolo nazionale da parte del club francese. Il dirigente dei transalpini ha commentato la questione Donnarumma-Navas: “Era una situazione chiara per tutti fin dall’inizio. Per noi, Donnarumma era una operazione da fare, anche se avevamo già Navas, uno dei portieri più forti al mondo. Abbiamo fatto una scelta cercando di dare a entrambi una certa continuità. Forse se fossimo andati avanti in Champions, avremmo potuto gestirla meglio, invece la sconfitta ha evidenziato questa situazione. I due giocatori sanno tutto, per loro è stato tutto molto chiaro da subito. Abbiamo un rapporto chiaro e diretto, se ci sarà una soluzione diversa da prendere e che sarà la migliore per tutti, non avremo problemi a farlo”.