Donadoni: “Tonali ricorda Pirlo. Impressionato dal suo salto di qualità”

L’ex giocatore rossonero ha parlato della sfida di domani sera del Milan, soffermandosi sul ruolo determinante di Tonali.

Redazione Il Milanista

Domani sera andrà in scena l’attesissimo scontro tra i partenopei e il Milan, gara fondamentale per il proseguo della stagione. In vista del big match la Gazzetta dello Sport ha voluto intervistare Roberto Donadoni, che conosce bene entrambe le squadre. L’ex calciatore del Milan ed ex allenatore degli azzurri ha parlato del duello tra Fabian Ruiz e Tonali. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Fabian Ruiz: “E qui parliamo di assolute eccellenze anche a livello internazionale. Di giocatori che andranno oltre il duello, cercando sempre spazi per sviluppare il loro gioco. Lo spagnolo appare più compassato, ma la palla sa farla girare bene e soprattutto anticipa col pensiero la giocata. Da un certo punto di vista mi ricorda Dunga, ma rispetto al brasiliano Fabian è ancora più forte tecnicamente. E poi ha mostrato di saper essere decisivo. Segna parecchio e quello contro la Lazio, oltre ad essere un gol “pesantissimo” e molto bello, è anche voluto. Perché quando hai i difensori davanti che vanno in scivolata, il tiro deve esser per forza a girare e lui l’ha messa lì dove il portiere non poteva arrivare”.

Su Sandro Tonali:“A me piaceva parecchio, Tonali, sin dai tempi del Brescia. Poi ha pagato il salto di categoria e ci sta. In questa stagione mi ha davvero impressionato per il salto di qualità che ha fatto. Mi ha stupito soprattutto sotto l’aspetto fisico. Ora è molto più potente. E sa farsi trovare in più parti del campo, giocando il pallone con intelligenza. Non voglio fare paragoni ma ora il suo modo di giocare si avvicina a quello di Andrea Pirlo, vale a dire uno dei migliori di sempre nel suo ruolo. E mi auguro possa essere importante anche in Nazionale con Roberto Mancini. La sfida Fabian-Tonali si risolverà soprattutto sull’atteggiamento della squadra, sul baricentro e sulla interpretazione”.