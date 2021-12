Milan-Napoli, Donadoni: “Peseranno le assenze. Milan parte della mia vita”

L’allenatore ha parlato del big match in programma domenica sera tra il Milan e i partenopei. Ecco le sue dichiarazioni.

Domenica sera è in programma la sfida tra Milan e Napoli, penultima giornata del girone d’andata. In occasione del big match, ha parlato un grande ex di entrambe le squadre. Intervistato dal Corriere dello Sport, Roberto Donadoni ha detto la sua sul match di San Siro: “Una partita tosta tra due formazioni che hanno delle assenze, ma che sanno quanto possono essere importanti certi appuntamenti per la classifica. Non siamo ancora al giro di boa del campionato, ma gli scontri diretti non sono gare come le altre”.