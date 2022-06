Domizzi: “Il Milan ha bisogno di un centrale, ma ho fiducia in Maldini”

Se è sorpreso che nonostante la difesa granitica la priorità del Milan sul mercato sia legata ad un difensore centrale: “No, onestamente me l’aspettavo. Romagnoli è in scadenza, Kjaer è reduce da un infortunio abbastanza grande e Gabbia, nonostante si sia ben disimpegnato, non ha ancora un’esperienza tale da sfruttare in campionato e in Europa. Il Milan ha bisogno di un altro centrale di livello, soprattutto in ottica Champions League, che possa giocarsela attualmente con Tomori e Kalulu. Non dimentichiamo che in Champions i rossoneri dovranno cercare di far bene anche in virtù dei nuovi obiettivi societari”.