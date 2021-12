Di Lorenzo: “Con il Milan gara difficile, ma faremo la nostra partita!”

Il terzino azzurro ha parlato in vista del big match di domenica sera contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Domenica sera è in programma a San Siro il big match tra Milane Napoli. Le due squadre sono acerrime nemiche per la lotta scudetto e tenteranno in tutti i modi di conquistare punti importanti per la classifica. Alla gara arriva meglio la formazione di Pioli, reduce dal pareggio contro l’Udinese. I rossoneri infatti sono al secondo posto in classifica con 39 punti. Invece i partenopei sono reduci da due sconfitte consecutive, contro Atalanta ed Empoli. Per gli azzurri solo quarto posto con 36 punti. La distanza è davvero minima e tutto potrebbe cambiare all’improvviso, già a partire da domenica sera.

In vista del big match ha parlato GiovanniDi Lorenzo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il difensore partenopeo ha parlato del momento negativo della sua squadra: “Il ko con l'Empoli fa male, ci tenevamo a vincere in casa. Dispiace non aver concretizzato le palle gol create ed aver preso questa rete venuta dal nulla. Dobbiamo rimetterci in corsa, domenica sarà difficile e dovremo rispondere. È un momento particolare. Abbiamo tante assenze, ma chi gioca dà sempre il massimo e dobbiamo continuare così”.

Il terzino continua: “I risultati non ci stanno dando soddisfazione, ma il percorso intrapreso è quello giusto. Assenza di Spalletti in panchina? È diverso averlo vicino, ci dà maggiore spinta e sicurezza, non credo che sia questo il motivo delle ultime due sconfitte”.

Domenica sera c’è il Milan da affrontare. Potrebbe essere l’occasione giusta per ripartire: “A Milano andremo per fare la nostra partita e per vincere. Anche loro stanno facendo molto bene e quindi sarà difficile".

Su Theo Hernandez_ "Theo è un grande giocatore e lo sta dimostrando in questi anni, ma la partita sarà Milan-Napoli e non Theo Hernandez contro Di Lorenzo. Dovremo concentrarci su tutta la squadra e cercare di limitare le loro qualità e mettere in campo tutte le nostre".

Conclude parlando del Barcellona, prossima avversaria di Champions: “Facemmo due belle partite contro di loro anche due anni fa, ma sarà una gara completamente diversa. A febbraio dovremo essere tutti al massimo. Vogliamo passare il turno ed accedere agli ottavi. Sarà difficile, ma ci proveremo”.