Milan, Di Marzio: “Ci sono difficoltà per Botman. Ecco le alternative”

Gianluca Di Marzio ha commentato le possibilità del Milan per il mercato di gennaio. Difficile l’arrivo di Botman.

È tempo di calciomercato e il Milan monitora attentamente vari profili per poter donare dei rinforzi a mister Pioli . Necessario è l’acquisto di un difensore, che possa sostituire l’infortunato Kjaer . Il nome maggiormente indiziato per il reparto difensivo rossonero era quello di Botman del Lille , ma sembrano esserci delle difficoltà.

Proprio di Botman e del mercato rossonero ha parlato Frederic Massara. Il dirigente sportivo è intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita di Venezia-Milan . Ecco le sue dichiarazioni: "Botman è un ottimo giocatore, ma non credo che il Lille, in questo momento, se ne voglia privare. Valuteremo il suo profilo, ma ci sono tante ipotesi sul tavolo e ne parleremo anche con il mister. Il mercato è ancora lungo, quindi ci auguriamo di poter avere delle opzioni da considerare. Il ruolo del difensore centrale potrebbe essere la nostra priorità, visto e considerato l'infortunio di Kjær. Se ci fosse l'opportunità di rinforzarci a condizioni sostenibili, ci faremo trovare pronti".

Sulla questione difensore si è espresso anche Gianluca Di Marzio. Intervenuto ai microfoni di Calciomercato - L'originale, il giornalista ha commentando le possibili mosse dei rossoneri sul mercato di gennaio: “Oggi Massara ha confermato le difficoltà per Botman e ha detto anche che stanno cercando di capire se sia possibile prendere dei giocatori in prestito. Sono stati proposti e valutati Bailly, Ake e Sarr che non stanno giocando tanto nei loro club. Hanno dei pro e dei contro. Magari non hanno delle caratteristiche precise che ama il Milan, ma in questo momento sono tre dei nomi su cui il Milan sta facendo delle valutazioni. Non è stata presa una decisione definitiva, anche perché Kalulu e Gabbia hanno fatto bene nelle ultime partite”.