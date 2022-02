Di Canio: “Su 20 palloni giocati oggi Ibrahimovic ne perde 18”

L’ex attaccante ha rilasciato un’intervista sull’imminente derby di Milano. Ecco le sue dichiarazioni sull'attacco del Milan.

Sabato alle 18 andrà in scena a San Siro l’attesissimo derby della Madonnina. Il Milanspera di ottenere una vittoria contro i cugini nerazzurri, per dimostrare di essere ancora in lotta per lo scudetto. A pochi giorni dal big match mister Pioli ha ancora dubbi sulla formazione da schierare in campo. Il quesito più importante riguardo l’attacco, con Ibrahimovic che desta preoccupazione. In questi giorni lo svedese si è allenato a parte per un fastidio al tendine d’Achille. Le sue condizioni vengono costantemente valutate, ma in caso di indisponibilità è pronto a prendere il suo posto Olivier Giroud.