Deulofeu: “Al Milan ero uno dei migliori. Oggi chiederò la maglia a Leao”

L’ex giocatore del Milan ha rilasciato un’intervista, nella quale ha parlato anche del suo passato in rossonero.

Sul Milan: “Penso di essere stato il miglior giocatore in quei mesi al Milan. Non sono rimasto perché il Barcellona ha deciso di utilizzare la clausola di riacquisto, ma anche perché il Milan ha cambiato proprietà e gestione allo stesso tempo. ‎‎Adriano Galliani [ex direttore del Milan] voleva che rimanessi, ma non aveva più potere. La nuova dirigenza non voleva che rimanessi alla fine della stagione e così me ne sono andato. ‎Sono stato uno degli ultimi acquisti di Adriano Galliani nel club in cui è stato in carica per 30 anni. È stato fantastico con me. Fin dal primo giorno, è stato super gentile. Mi ha portato in un ristorante con lui, ad alcuni eventi, abbiamo avuto un buon rapporto. Quel periodo a Milano è stato davvero bello". ‎