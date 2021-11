Milan, le parole di Albertini in vista della sfida al Wanda Metropolitano

Domani sera alle 21 il Milan scenderà in campo al Wanda Metropolitano per sperare ancora nella qualificazione. Ecco il pensiero di Albertini.

Redazione Il Milanista

Alla vigilia del grande sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Milan, in programma domani sera alle 21 al Wanda Metropolitano Demetrio Albertini ha rilasciato un'intervista per "La Gazzetta dello Sport". Il Diavolo, se vuole sperare ancora nella qualificazione, è chiamato a compiere l'impresa. Ecco che partita si aspetta l'ex centrocampista rossonero: "Vedremo il solito Atletico granitico e compatto, che va a rubare palla per ripartire con tanta qualità nei singoli. Se il Milan riuscirà a giocare come gli piace, ovvero nella metà campo avversaria, lo metterà in difficoltà. I rossoneri oggi fanno paura a squadre più quotate come l'Atletico in Europa".

Albertini ha poi espresso il suo pensiero riguardo i due allenatori: "Diego Pablo Simeone ha ottenuto risultati importanti. Stefano Pioli sta costruendo per arrivarci. In ogni caso, quando vedi giocare le loro squadre riconosci un marchio di fabbrica, e questo è il loro successo più bello. Se devo scegliere tra i due stili, il gioco di Pioli mi diverte di più". Così sulle possibilità di passare il turno: "Il tifoso che c'è in me direbbe che è impossibile passare il turno, anche se una fiammella di speranza continuerebbe a bruciare. Da osservatore, invece, parto con una certezza: questo Milan può fare i punti che gli servono, è nelle sue corde".

Infine ha parlato dei giocatori chiave per la partita di domani: "Ibra può fare la differenza in qualunque torneo. Ovviamente dovrà essere supportato dai suoi compagni. Più lo tengono in partita e meglio è. Rafael Leao può essere l'uomo in più del Milan. Ha già dimostrato quello che può fare all'andata. Deve trovare continuità a certi livelli". E se il Milan dovesse uscire dalla Champions: "Se il Milan dovesse passare, vorrebbe dire che i suoi giocatori reggono il doppio impegno. Se uscirà, l'esperienza maturata in coppa tornerà buona per lo scudetto. E fisicamente saranno più freschi".