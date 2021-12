De Rosa: “Kjaer assenza importante. Tanti assenti anche in attacco”

Il commentatore ha analizzato il duro periodo del Milan. Ha parlato anche dell’assenza importante di Kjaer.

Il Milan ha attraversato un periodo un po’ complicato. Dopo l’eliminazione dalla Champions League e l’uscita da ogni competizione europea, i rossoneri hanno fatto fatica anche in campionato. Gli uomini di Pioli sono andati incontro a sconfitte e pareggi, che hanno arrestato la sua volata per lo scudetto. Proprio il club rossonero ha perso il primato in classifica, superato dai cugini neroazzurri. Ora il Milan ha l’ultima gara del 2021 a cui pensare: l’obiettivo è ottenere i tre punti per finire al meglio il girone d’andata.

Dopo la sosta natalizia inizierà il calciomercato invernale. La dirigenza è consapevole di dover apportare delle modifiche alla rosa attuale, se vuole continuare a gareggiare per il titolo. Le altre squadre infatti si stanno già organizzando e i diavoli non vogliono essere da meno. Priorità del club meneghino è trovare il sostituto di Kjear. Il danese deve rimanere fuori dal campo per tutta la stagione e nella lista di Pioli non c’è il profilo idoneo per sostituirlo. Altri interventi verranno fatti a centrocampo, con il mister che dovrà rinunciare a Kessié e Bennacer per due mesi- impegnati nella Coppa d’Africa a gennaio e febbraio.