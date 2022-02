Dario Massara: “Mi aspettavo di più da Diaz. Ecco cosa prendere da Ibra”

Il giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e su alcuni giocatori, in particolare su Brahim Diaz e Ibrahimovic.

Il Milan ha chiuso la 27esima giornata di campionato con 55 punti. Gli uomini di Pioli non hanno saputo sfruttare un’occasione d’oro per portarsi a una distanza maggiore dalle avversarie. I rossoneri potevano allungare di due punti sui nerazzurri, fermati dal pareggio di Genova. Stesso discorso sui partenopei, che invece hanno vinto contro i biancocelesti e sono giunti anche loro al primo posto. Tuttavia il Milan ha subito l’opportunità di tornare protagonista, grazie al big match di Coppa Italia. Domani sera infatti i diavoli affronteranno i nerazzurri nel derby d’andata di Semifinale. Una stracittadina importantissima, che permetterà a una sola squadra di accedere alla Finale.

È una settimana dura per il Milan, che domenica sera dovrà affrontare in campionato proprio i rivali partenopei. Dei rossoneri ha parlato Dario Massara ai microfoni di Sky Sport 24. Ecco le dichiarazioni del giornalista su alcuni giocatori del Milan : “Brahim Diaz è il giocatore che è mancato di più. Parliamo del numero dieci del Milan, che deve risolvere la partita quando le cose non funzionano. Mi aspettavo di più, ha dimostrato qualcosa a sprazzi l’anno scorso, quest’anno è partito bene ma poi è un po’ sparito. D’altra parte, stanno crescendo Leao e Tonali”.

Il giornalista ha poi parlato di Ibrahimovic, dicendo quali suoi elementi il Milan dovrebbe sfruttare: “Una delle cose che Ibrahimovic può regalare al Milan è la personalità, sin dall’ingresso in campo. Un avversario che si trova lui di fronte nel tunnel comincia ad avere un po’ di timore. Ibra serve per quello che può fare in campo e per quello che può fare fuori”.