Cuoghi: “Il Milan ha la spinta giusta grazie alla vittoria sui partenopei”

L’ex centrocampista del Milan ha parlato del periodo dei rossoneri e della giusta carica che hanno dopo la vittoria con i partenopei.

Stefano Cuoghi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista rossonero sul periodo del Milan e sulla prossima gara di domani sera contro i toscani: "Non credo possa essere definita una partita trappola, anche se in effetti con squadre di medio bassa classifica il Milan ha disputato gare non eccezionali. L'Empoli però non è nelle migliori condizioni e viene da una lunga serie di partite non vinte. E poi la vittoria di Napoli ha dato al Milan una bella spinta. Nel calcio può succedere sempre di tutto, ma in questo preciso momento per la forza del Milan e le condizioni dell'Empoli i rossoneri possono pensare ad una partita assolutamente alla portata".