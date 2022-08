Condò: “Milan in continua crescita. De Ketelaere acquisto coerente!”

Il giornalista Paolo Condò ha commentato il calciomercato del Milan e ha pronosticato la classifica finale della prossima stagione.

Redazione Il Milanista

Mancano soltanto quattro giorni alla ripresa del campionato di Serie A e le varie squadre non vedono l’ora di scendere in campo. Tutti i club sanno che la squadra da battere è il Milan di mister Pioli, che lo scorso anno ha vinto lo scudetto all’ultima giornata. Questa stagione si prospetta ancora più combattuta e avvincente della passata, con ogni club pronto a mettere le mani sull’ambitissimo scudetto. Anche i rossoneri tenteranno l’impresa di vincerlo per il secondo anno di fila, così da arrivare ai venti tricolori in totale.

Proprio in vista della ripresa del campionato, Paolo Condò è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport 24 e ha commentato il pre-campionato del Milan. Ecco le dichiarazioni del giornalista: "Esistono due modi per rinforzare una squadra: c'è quello dall'esterno con l'acquisto di nuovi giocatori e c'è quello dall'interno creando un gruppo giovane e talentuoso come quello del Milan che è in continua crescita. Poi hanno aggiunto un giocatore coerente a questo progetto come De Ketelaere. Io continuo a vedere ampi margini di crescita nel Milan sia dal punto di vista del collettivo che dei singoli".

Condò ha poi espresso qual è la sua personale "griglia di partenza" per la prossima stagione 2022/23, basata sul calciomercato finora svolto dalle società: “Al primo posto c'è il Milan di mister Stefano Pioli, che deve difendere lo scudetto conquistato con merito lo scorso anno. In seconda posizione invece ci sono i nerazzurri di Simone Inzaghi, che quest'anno potranno contare su un Lukaku in più. Ultimo gradino del podio per i giallorossi di Mourinho, che in estate ha messo a segno diversi colpi d'impatto come quelli di Dybala e Wijnaldum. Quarto posto per i bianconeri di Allegri, seguita a ruota dagli azzurri di Spalletti e dai biancocelesti di Sarri. Per la viola e per i bergamaschi invece settima e ottava posizione”.