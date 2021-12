Compagnoni: “Kessié fondamentale, ma non è lo stesso dello scorso anno”

Il giornalista ha parlato della stagione di Kessié e del suo scarso rendimento. Ecco le sue dichiarazioni.

Proprio di Kessié ha parlato Maurizio Compagnoni. Il giornalista è intervenuto a Sky Sport 24 e sulla stagione dell’ivoriano ha dichiarato: "Kessie è un giocatore fondamentale per il futuro del Milan, ma non so se il suo futuro sarà in rossonero. Quando un giocatore si avvicina alla scadenza di contratto e il club in cui stai giocando ti vuole trattenere, ti vuole confermare, ma la firma non arriva, ti viene fortissimo il sospetto che il giocatore in questione abbia un accordo con un’altra squadra. Qualcuno dice “Eh, ma giocando così non può pretendere certe cifre”, ti viene il sospetto che certe cifre gliene abbiano già garantite. Non lo so, sto facendo ipotesi”.