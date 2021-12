Collovati: “Milan interessato a Botman, ma le priorità sono altre”

Il dirigente sportivo ha parlato del mercato di gennaio e delle mosse del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Le squadre di Serie A stanno sfruttando gli ultimi giorni della sosta, prima di tornare ad allenarsi nei propri centri sportivi. Mancano pochi giorni all’inizio del girone di ritorno e ancora meno all’inizio del calciomercato. Gennaio sarà un mese di fuoco, con le società chiamate a intervenire nella sessione invernale di mercato per apportare delle modifiche alle proprie rose. Questo è il momento per correggere alcune imperfezioni e tentare di raggiungere gli obiettivi nel migliore dei modi. Tra le protagoniste del mercato ci saranno sicuramente le squadre al vertice della classifica. La differenza tra i primi quattro posti infatti è davvero minima e qualunque innesto potrebbe rivelarsi decisivo per la volata finale.