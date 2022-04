Chiarugi: “Se il Milan dovesse vincere domenica allora…”

Luciano Chiarugi ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan e sulla possibilità di vincere lo scudetto.

Luciano Chiarugi, ex di Milan e Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità del Milan in vista della sfida di domenica. Ecco le sue dichiarazioni:

Se i rossoneri meritano la posizione di classifica: “Secondo me la stanno meritando. Non hanno sempre giocato benissimo ma la concretezza non è mai venuta meno. Nel corso del campionato tutte le squadre hanno avuto i loro alti e bassi. Milan, Inter e Napoli hanno tenuto un ruolino migliore ma la stessa Juventus nel girone di ritorno ha alzato l’asticella. Al netto della qualità complessiva, il Milan si trova in testa alla classifica di un torneo molto avvincente”.