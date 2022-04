Cerruti: “Pioli va solo ringraziato. Scudetto? Sarebbe un miracolo!”

Alberto Cerruti ha rilasciato un’intervista sul pareggio del Milan e sulla possibilità di vincere lo scudetto.

Sulla poca precisione in attacco: "Il Milan mi ricorda molto l'Italia di Mancini, molti attacchi e poca precisione. Ma almeno il Milan non ha perso. Il problema dell'attacco non è nuovo, non si può pensare che Ibra a 40 anni possa essere ancora decisivo. Giroud è un'alternativa, per il futuro si dovrà investire sull'attacco. Forse si doveva fare uno sforzo in più per Vlahovic. La società? Al fondo Elliott non importa vincere ma avere i conti a posto per vendere la società. Dopo l'infortunio di Kjaer si pensava a un sostituto, ma non è stato fatto. A loro interessa arrivare in Champions, non vincere, partecipare per alimentare il business. Ieri c'erano 70 mila persone a San Siro. Mi spiegate perché il nuovo stadio dovrebbe avere più di 70 mila spettatori? Come si potrebbe fare di più? Vengono alimentate illusioni pericolose".