Castagner: “Il Milan sta pagando i molti infortuni. Gioca un bel calcio”

L’ex allenatore dei nerazzurri parla della sua vecchia squadra, della lotta scudetto e del periodo del Milan.

Su Inzaghi: "Come tutti gli allenatori è cresciuto col passare del tempo e con le esperienze che ha avuto: ha messo tutti i giocatori a disposizione nella possibilità di esprimersi al massimo e di dare il meglio di loro stessi. Credo che lui debba essere orgoglioso di quel che ha fatto. L'Inter ha trovato difficoltà solo col Real Madrid ed è strano perché la squadra è su quei livelli".

Sulla favorita per lo scudetto: "Inter favorita? Sì, non sono casuali i risultati. Sono frutto di una tecnica e di un gruppo di giocatori che fanno squadra vera. Stanno rendono tanto e sempre di più..."

Sul Milan : "Credo che stia pagando gli infortuni. E' qualcosa che di solito si mette in conto però mi pare un po' troppo ciò che ha subito. E' una squadra che gioca per vincere ed esprime un bel calcio. sono due anni che viaggiano a velocità altissime".

Sulla squadra rivelazione: "Mi piace molto l'Empoli per come gioca: fanno girare la palla bene, si esprimono come una squadra importante. Magari qualche errore dei singoli viene pagato però si fa apprezzare e ha battuto la Juve, il Napoli, la Fiorentina".