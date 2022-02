Cassano sul mercato: “Mi aspettavo di più dal Milan. Su Kessié…”

Antonio Cassano ha rilasciato un’intervista sul mercato effettuato dalle squadre italiane. Ecco il suo giudizio sul Milan.

Sui bianconeri : “Quella che viene fuori meglio da questo mercato è la Juve. Ha preso Zakaria che mi piace davvero tanto, ha preso uno dei 2/3 migliori giovani in circolazione. Adesso però zero alibi. Deve vincere 11/12 partite, al massimo possono perderne una o fare un paio di pareggi”.

Sui nerazzurri: “L’Inter ha fatto acquisti più mirati, non di impatto come la Juve. C’è bisogno dell’attaccante? Preso. C’è bisogno dell’esterno? Preso. Hanno preso Gosens come alternativa di Perisic e Caicedo che è il miglior dodicesimo uomo per Inzaghi. Mi sarei aspettato di più dal Milan, soprattutto a centrocampo”.