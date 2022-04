Cassano: “Scudetto Milan? Sarebbe quasi un miracolo come Leicester!”

Antonio Cassano ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del Milan e della possibilità di vincere lo scudetto.

Redazione Il Milanista

Il campionato italiano è quasi giunto alle battute finali, ma vi è ancora incertezza sulla squadra che possa effettivamente vincere lo scudetto. Mai come quest’anno infatti la Serie A si è rivelata estremamente equilibrata e combattuta, tantoché a quattro gare dal termine non è ancora nota la vincitrice. Le due squadre che si contenderanno il titolo sono le due milanesi, con il Milanin testa alla classifica con 74 punti. I rossoneri sono però inseguiti dai nerazzurri, fermi a 72 punti ma con una gara in meno ancora da disputare. Le ultime giornate saranno decisive e alla fine trionferà la formazione che avrà fatto meno errori. Proprio della lotta scudetto ha parlato Antonio Cassano. Intervenuto ai microfoni della BoboTv, l’ex attaccante ha parlato del Milan e lo ha paragonato al Leicester del 2016. Vediamo insieme le sue dichiarazioni:

Sulla possibile vittoria del Milan: “Se il Milan dovesse vincere lo scudetto non sarebbe un miracolo come quello del Leicester ma quasi. I rossoneri partivano all’inizio dell’anno al quarto o quinto posto nella griglia di partenza ma sono ancora primi in classifica. Maldini oggi ha detto una cosa vera, il Milan negli ultimi 20 anni ha vinto solo due scudetti. Ripeto, non sarebbe ai livelli del Leicester fa farebbe qualcosa di unico. Guardano i nomi del Milan, tra titolari e riserve, non vediamo una squadra da scudetto. Quello che sta facendo Pioli è un qualcosa di speciale. Sono contento che lo scudetto se lo giochino le due squadre che se lo meritano di più”.

Sui nerazzurri: "L'Inter mi sta impressionando, non soffre. Inzaghi è l'allenatore che ha fatto meglio di tutti. Contro la Roma non ha messo in campo Bastoni scegliendo Dimarco, che ha fatto una grande partita. Inzaghi ha dovuto fare a meno di Lukaku, Eriksen e Hakimi, prendendo tre punti interrogativi come Dzeko, Dumfries e Calhanoglu. La base l'ha costruita Conte ma ha messo ritocchi sull'estetica. Se l'Inter vince mercoledì con il Bologna non dovrebbe avere problemi".