Carmignani: “Tonali importante per la Nazionale. Ibra spero continui”

Pietro Carmignani ha rilasciato un’intervista sulla stagione del Milan, sul futuro di Ibrahimovic e su Sandro Tonali.

Redazione Il Milanista

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha dichiarato che Sandro Tonali avrebbe benissimo potuto giocare nel grande Milan. Ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore sul giocatore rossonero: "Avrebbe avuto spazio anche nel grande Milan. Ha personalità, forza e qualità, è intelligente in campo. È molto forte a livello difensivo, e altrettanto nel dar palla in avanti: vede il gioco, e muove la palla con velocità".

Sulla questione è intervenuto anche Pietro Carmignani, ex portiere, allenatore e storico collaboratore di Sacchi. Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com su Sandro Tonali: "Sì, sono d'accordo. Il Tonali di quest'anno sì. La stagione scorsa è stata di transizione, cambiando società, città, metodo di lavoro, è difficile per tutti e si è dovuto adattare".

Tonali ora è uno dei leader del Milan? "Il Milan se lo sono presi in mano in tanti e lo ha fatto anche lui: ognuno svolge il suo lavoro, non c'è un leader indiscusso, lo è Ibra quando gioca".

Tonali sarà sempre più importante anche per la Nazionale? "Per quel che ho visto nella gara con la Turchia Cristante e Tonali mi sono piaciuti molto. Poi è chiaro che c'è Barella, c'è Verratti. Però lui può far parte degli azzurri in modo sistematico".

Ibra: che futuro per lui? "Si sapeva, quando il Milan gli ha rinnovato contratto, che qualche problema fisico potesse esserci. Purtroppo ha dovuto saltare varie partite. Pur con tutta la sua applicazione, ha un fisico rilevante e gli acciacchi possono arrivare in uno sport peraltro di contatto come il calcio".

Come dirigente come lo vedrebbe? "Sarà da valutare, ma lo vedrei bene. Capisce di calcio, ha carattere e personalità ed è rispettato da tutti. Mi auguro comunque che finisca alla grande e che possa fare un altro anno, giocando con una certa continuità".