Caressa: “C’è molta ignoranza sul tema scommesse. Attenzione a…”

Fabio Caressa ha rilasciato delle dichiarazioni sullo scandalo scommesse, che ha travolta in questi giorni il calcio italiano

In questi giorni il mondo del calcio è stato sconvolto dallo scandalo scommesse. Proprio sulla questione è intervenuto il giornalista Fabio Caressa , che ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Sulla vicenda : “Delle tante cose che si sono scritte vedo che c’è un po’ di ignoranza sulle scommesse. Sento di parlare di ludopatia ma non è che se uno gioca è ludopatico”.

“C’è una serie di cose che devono andare al posto giusto per definire la ludopatia , non è semplice perché questa è una dipendenza psicologica ed è difficile da dimostrare. C’è una dimensione economica ormai insopportabile perché c’è una quantità di denaro ormai ingestibile e facciamo credere ai giovani che i soldi siano tutto”.

