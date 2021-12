Milan, Capello: “È in lotta per lo scudetto. Ma senza Kjaer…”

L’ex tecnico rossonero ha commentato la corsa scudetto, parlando anche del Milan. L’assenza di Kjaer rischia di essere un peso.

Redazione Il Milanista

Quest’anno il campionato italiano sta riservando grandi gioie agli appassionati di calcio. La lotta per lo scudetto si fa sempre più avvincente. In ogni giornata si verificano sorpassi e regressioni, con la situazione che cambia costantemente. Nessuna squadra è davvero favorita per la conquista del titolo e proprio questo è il bello di questa stagione. Sono quattro le squadre che tenteranno fino all’ultimo di battere le avversarie: grande assente è la Juve. I bianconeri infatti rischiano di rimanere fuori dallo scontro decisivo per ben due anni di seguito.

Proprio sulla corsa scudetto si è espresso FabioCapello. L’ex tecnico rossonero ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e ha dichiarato: “La classifica del campionato non mi sorprende: ad agosto, mentre si parlava di un’Inter ridimensionata dopo gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi, avevo indicato i nerazzurri come i favoriti per lo scudetto. E ora ribadisco anche il nome della squadra che considero la principale avversaria dell’Inter: il Napoli. La squadra di Spalletti è andata benissimo fino a quando ha avuto l’intera rosa a disposizione. Gli infortuni hanno creato qualche problema, ma se Spalletti riuscirà a recuperare giocatori importanti come Osimhen, penso che potrà partecipare alla volata finale”.

Secondo il mister a contendersi il titolo non sono solo i nerazzurri e i partenopei, ma ci sono anche Atalanta e Milan: “Attenzione però all’Atalanta. È in risalita, ha un gioco collaudato e un tecnico esperto e perfetto per la realtà di Bergamo. L’Atalanta va considerata ormai una grande del nostro calcio. Il Milan era partito benissimo, ha dato spesso spettacolo ed è lassù a giocarsela, ma temo che il serio infortunio di Kjaer possa rivelarsi un handicap davvero insostenibile per Pioli”.