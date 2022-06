Capello: “Non mi aspettavo questo stallo nel Milan, persi grandi obiettivi”

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista sul calciomercato estivo e ha commentato lo stallo del Milan. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ilGiornale.it sul calciomercato estivo. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul ritorno di Lukaku presso i nerazzurri: "Penso che sia un grande colpo per i nerazzurri. Ha una forza fisica devastante, in Italia i difensori non riescono a fermarlo. Per cui credo che si riproporrà la sua grande voglia di fare, la sua qualità fisica e discretamente tecnica che in Serie A fa la differenza e poi gioca con Lautaro Martinez che già conosce. Bisognerà solo vedere se Inzaghi lo farà giocare come lo faceva giocare Conte o se vorrà farlo giocare in maniera diversa e se dunque troverà un po' più di difficoltà. Ripeto, però, in Italia non ci sono discussioni fa la differenza. In Serie A non vedo difensori che possano arginarlo seriamente. Tra l'altro i più bravi ce li stanno portando via".

Invece sulla situazione di stallo attorno a Paulo Dybala ha dichiarato: "I nerazzurri hanno talmente tanti attaccanti e tanta qualità in rosa che io non vedo l'esigenza di averlo in squadra. La sua qualità non si discute ma i nerazzurri hanno già tanti giocatori tecnici, l'argentino mi sembra un surplus".

Dove Dybala potrebbe giocare il prossimo anno: "Questo non lo so dire, non riesco a capire dove lo vedrei bene. Dybala come qualità, ripeto, non si discute, si discute sulla sua continuità e mi sembra che le offerte che gli stanno facendo siano state intelligenti in base alle sue prestazioni sul campo e alle partite che giocherà. I dubbi sono fisici non tecnici".

Sul Milan che ha preso Origi, ma si trova in una situazione di stallo: "Non mi aspettavo questo stallo del Milan. Ci hanno messo troppo e si sono fatti sfuggire alcuni obiettivi importanti. I dirigenti rossoneri sono svegli e bravi e avevano trovato i giocatori giusti per rinforzare la squadra, ma se non ti sbrighi poi arrivano francesi e inglesi e non ce n'è per nessuno".

Sulla favorita per lo scudetto: "Premesso che è ancora molto presto visto che mancano due mesi abbondanti alla chiusura del mercato, penso che i nerazzurri erano già fortissimi e con l'arrivo di Lukaku diventano i favoriti. Anche i bianconeri mi sembra che stiano costruendo una bella squadra, hanno idee chiare su quello che vogliono e stanno pensando a giocatori per il presente e non solo per il futuro. Anche il Milan aveva le idee chiare su quello di cui aveva bisogno ma questo ritardo lo sta penalizzando, e lo stesso discorso vale per i partenopei. Sarri, Mourinho e Spalletti devono quest'anno riconfermare le loro qualità, non ci sono più scusanti, avevano bisogno di tempo per conoscere i rispettivi ambienti, ma quest'anno devo accelerare".