Capello: “Il Milan ha perso in CL, ma gioca bene. Domani rischia di più…”

Domani pomeriggio alle 18 è in programma a San Siro il big match tra Milane Juventus. Le due squadre arrivano alla sfida in due condizioni totalmente diverse. I rossoneri hanno appena perso la sfida di Champions League contro il Chelsea, mentre i bianconeri vengono da due vittorie consecutive (in campionato e in Europa). Gli uomini di Pioli sono consapevoli di dover ripartire subito, per non perdere terreno in Serie A contro una diretta rivale per lo scudetto. I Diavoli si trovano a 17 punti in classifica, ma sanno di dover fare ancora di più per non prendere troppa distanza dai partenopei in prima postazione.