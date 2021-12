Capello su Ibrahimovic: “Ha lavorato per diventare più forte degli altri”

L’allenatore ha parlato dell’arrivo di Ibrahimovic in Italia e del suo lavoro costante per diventare il più forte di tutti.

Ieri sera Ibrahimovic ha presentato il suo nuovo libro “Adrenalina” alla Triennale di Milano. Tra gli ospiti presenti sul palco c’era anche Fabio Capello. È stato proprio l’allenatore a spiegare ad Ibra il calcio italiano, quando giunse alla Juventus nel 2004. Capello racconta di aver visto da subito le qualità dello svedese: "Lui giocava per fare i numeri, come al circo. Poi si è accorto che doveva fare gol, per vincere bisogna fare gol e non l’aveva ancora capito. Quando è arrivato alla Juve è stato un colpo di fortuna, l’ho incontrato nel pre-campionato. Andai da Moggi e Giraudo e gli dissi di prenderlo. C’era un ottimo rapporto tra Raiola e la Juve, si è poi dimostrato subito l’ottimo giocatore che pensavamo che fosse”.