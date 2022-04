Calabria: “Stiamo dando tutto quello che abbiamo. Ci crediamo!”

Davide Calabria ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv. Ecco le dichiarazioni del difensore rossonero sulla squadra.

Mancano poche partite al termine del campionato e il Milan spera di poter avere la meglio per la conquista dello scudetto. I rossoneri infatti si trovano al primo posto in classifica, ma le avversarie sono a soli due punti di distanza. Proprio della squadra ha parlato Davide Calabria ai microfoni di Milan Tv. Ecco le dichiarazioni del difensore rossonero a pochi giorni da Milan -Genoa :

Sulla squadra : “Stiamo lavorando sulla continuità di risultati. Ci conosciamo sempre di più, siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo, ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo perchè sappiamo del potenziale che abbiamo, crediamo di poter arrivare fino alla fine lì sopra. Ovvio che ci sono tante squadre magari anche preparate più di noi ad un campionato così lungo ma ci crediamo, perchè non dovremmo crederci”.

Sulla mancanza di gol: “Per far gol bisogna tirare il più possibile, forse ci sta mancando questa cosa nelle ultime partite. Dovremmo cercare molto di più il tiro perchè i tiratori li abbiamo. Non dobbiamo limitarci a fare un giro palla che poi può far finire l’azione con il gol”.