Cagni: “Il Milan non può non credere nello scudetto. Pioli fondamentale”

Gigi Cagni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanNews.it per parlare del Milan in vista della sfida di domani sera. Ecco le sue dichiarazioni:

Cagni, la strada verso il sold out previsto a San Siro testimonia che l’ambiente rossonero inizia a credere al sogno chiamato Scudetto? “A questo punto del campionato non si può non crederci. Otto giornate, nove per l’Inter, non sono tante e la gente inizia a percepire che stiamo arrivando alle ultime curve. Il Milan merita, merita per quanto sta facendo vedere dal girone d’andata”.