Bucciantini: “Il Milan è il più consapevole tra le rivali per lo scudetto”

Marco Bucciantini ha rilasciato un’intervista sulla vittoria di ieri sera del Milan e sulla prestazione dei singoli.

Redazione Il Milanista

Ieri sera il Milanè uscito vittorioso dal campo del Maradona. La squadra di Pioli è riuscita a battere gli avversari grazie alla rete messa a segno da Giroud dopo 49 minuti di gioco. I rossoneri hanno concesso poche occasioni agli azzurri, non rischiando mai di prendere gol. I diavoli hanno ottenuto così tre punti fondamentali per la classifica, che gli hanno concesso di tornare in vetta con ben 60 punti. Superati dunque proprio i partenopei e i nerazzurri, fermi quest’ultimi a due lunghezze in meno. Ora il Milan è consapevole del proprio vantaggio, soprattutto perché ha dalla sua parte gli scontri diretti con entrambe le rivali.

Proprio del Milan e della vittoria di ieri sera ha parlato Marco Bucciantini. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Sky, parlando così del successo rossonero: “Il Milan è una squadra che ha consapevolezza. Questa gli permette di affrontare bene i momenti difficili ma serve anche durante la stagione. Il Milan contro il Napoli tra la metà del primo tempo e quella del secondo è uscito in maniera impressionante. Nell’ultimo periodo non è stato sempre bene, però ha vinto contro Inter e Napoli, questa è la differenza che sta facendo. L’idea di Pioli ha funzionato, il Milan mi sembra quella che delle tre crede più in sé stessa”.

Ha poi analizzato qual è stato il vantaggio del Milan: “La differenza nelle fasce di Milan e Napoli in termini d’attacco è enorme. Dal punto di vista della serietà e dell’applicazione ho visto una delle migliori partite di Theo, che è stato attento su Politano e su tutti gli inserimenti. Anche Leao, visto che i centrocampisti erano sull’uomo e non l’avrebbero coperto, è stato più attento. Penso che il Milan abbia capito meglio la partita, Pioli fa suonare bene tutti come vuole lui. Credo che una squadra che voglia dare il massimo sia capace di farlo”.