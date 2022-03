Bucchioni: “Sorpreso dalla vittoria del Milan al Maradona”

Enzo Bucchioni ha rilasciato un’intervista sulla vittoria del Milan contro i partenopei. Ecco le sue dichiarazioni.

Il Milan sta vivendo un periodo magico. Dopo due pareggi consecutivi in campionato, i rossoneri hanno ottenuto una vittoria importantissima domenica sera. I diavoli infatti hanno battuto i partenopei in casa, davanti ai loro tifosi, grazie alla rete messa a segno da Olivier Giroud dopo 49 minuti di gioco. Gli uomini di Pioli così facendo hanno riconquistato la vetta della classifica, difesa con ben 60 punti. Sono riusciti a sorpassare sia i partenopei sia i nerazzurri, quest’ultimi fermi a due lunghezze in meno.

Lo scontro per la conquista dello scudetto continuerà fino al termine della stagione. In ogni giornata infatti la situazione cambia e si ribalta ogni cosa. Ora sono in testa i rossoneri, che però hanno solo uno/due punti in più rispetto alle avversarie. Inoltre i nerazzurri hanno anche una partita in meno da dover recuperare. Per tale motivo il Milan sa di non poter più sbagliare e tenterà di continuare questa scia positiva anche sabato sera, nella gara contro l’Empoli. Della vittoria di domenica sera del Milan ha parlatoEnzo Bucchioni, intervenuto durante la trasmissione Calcissimo in onda su Top Calcio 24.