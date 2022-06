Brambati: “Il Milan ha le idee chiare sul mercato, sa dove puntellare”

Quanto peserà l'assenza di Chiellini nella Juve: "La Juve perde tantissimo, anche se negli ultimi anni aveva centellinato le sue risorse per problemi fisici. Dal punto di vista della presenza credo che sia impossibile sostituirlo. Bonucci non ha lo stesso carisma e personalità. Gatti? Non mi faccio prendere da 2-3 partite. Mi ricordo quando Caldara arrivò alla Juve, che veniva da una stagione straordinaria all'Atalanta. Si diceva che era un fenomeno, alla Juve gli fecero fare un uno contro uno con Bernardeschi e 5 volte su 6 andò a terra. Poi è andato al Milan ed è scomparso. Occhio a dare subito delle etichette. Arriva da categorie basse, ha fatto una buona prestazione ma giocare alla Juve per vincere è qualcos'altro".

Se giovedì si firma l'accordo Dybala-Inter: "Non lo so. So solo che c'è un giocatore che aveva un rinnovo a 7,5 più bonus con la Juve e ora va a meno all'Inter dopo aver pianto all'ultima partita. C'è qualcosa che non va. Non è gestito poi da uno che fa questo mestiere. Gli ultimi anni l'ho visto camminare in campo Dybala. Devi rimetterlo a posto? Devi alzare il livello atletico, ma magari alzando certi livelli si fa male. Se si sono privati di questo giocatore ci sarà un motivo, non credo che abbiano lasciato le cose al caso. C'è qualcosa che non mi torna sulla sua vicenda. Ricordiamoci che Dybala nell'anno dell'arrivo di Sarri era destinato allo United nell'affare Lukaku. Andando via Paratici forse si è fermato tutto per la grande annata con Sarri, ma un'idea su questo giocatore la società già ce l'aveva".