Brambati: “Kalulu è cresciuto tantissimo. Esprime il meglio di sé quando…”

Massimo Brambati ha rilasciato un’intervista su Kalulu e sulla sua crescita avvenuta nel Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, della partita di questa sera dell’Italia e in generale del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla gara dell’Italia contro la Macedonia del Nord di questa sera: "Con la pressione devi viverci. All'Europeo non c'era, perché tutto quello che veniva era tanto di guadagnato. Credo che un pizzico di fortuna poi ce l'abbiamo avuta. E non dimenticherei che un protagonista di quella vittoria è stato Chiesa, che ora manca, così come Spinazzola, due giocatori che hanno rappresentato tanto in quell'Europeo. Ci siamo incasinati da soli, con quei due rigori di Jorginho sbagliati. Io sono sincero, sono positivo ma non la vedo facile. Ho paura di qualche brutta sorpresa".

Sul vuoto in difesa dopo Chiellini e Bonucci: "L'ultimo dei Mohicani è Chiellini, è l'ultimo che sa marcare ancora a uomo".

Sul Torino e sul lavoro di Juric: "Juric mi è sempre piaciuto tanto, c'è un'identità di gioco e di squadra. Mi dispiace che negli ultimi tempi i risultati non sono stati brillantissimi. Ci sono state partite in cui meritava di più. A me piace Juric perché si espone sempre, ha idee chiare dal punto di vista tecnico. Sono sicuro che chi ha preso Juric, ha preso la strada giusta. Poi devi avere anche una società che ti aiuta".

Su Kalulu e la sua crescita al Milan: "Mi ha sorpreso in senso positivo, ma serve fare campionati positivi e non solo poche partite. È cresciuto tantissimo, centralmente esprime il meglio di sè, ha grandi qualità fisiche e legge meglio certe situazioni".

Se De Ligt andrà via: "Io credo che De Ligt non vada via, perché la Juventus ripartirà da lui per la ricostruzione della difesa. Perderà già Chiellini e Bonucci e ha già perso Demiral e Romero. Con Rudiger è il futuro della difesa bianconera".