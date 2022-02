Brahim Diaz a Dazn: “Dobbiamo vincere e sfruttare questo momento”

Brahim Diaz ha rilasciato una breve dichiarazione a Dazn prima della partita del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

"Dobbiamo fare quello che facciamo in allenamento, dobbiamo sacrificarci per la squadra per vincere questa partita che sarà difficile. Dobbiamo vincere e sfruttare questo momento positivo e lottare partita per partita”.