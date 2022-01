Braglia: “Tomori brutta tegola. Maldini jr deve giocare di più”

L’ex portiere ha rilasciato un’intervista sul Milan, sull’infortunio di Tomori e su Maldini jr. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Il Milan vince e convince. La squadra di Pioli si trova attualmente al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dai cugini nerazzurri (al vertice con 49 punti e una gara in meno da disputare). I rossoneri hanno trionfato anche nello scontro diretto degli ottavi di finale di Coppa Italia, battendo il Genoa per 3-1 durante i tempi supplementari. Proprio del Milan e del suo periodo ha parlato Simone Braglia. L’ex portiere è intervenuto durante ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul brutto infortunio di Tomori: “Bisogna trovare uno con altrettanta qualità come Tomori. Bisogna rinforzarsi, ma servono le disponibilità finanziarie per comprare certi giocatori e vincere”.

Sul periodo di forma di Leao: “Ricorda il primo Henry, è vero. Durante il match di Coppa Italia ha piantato due-tre scatti dei suoi, lasciando sul posto gli avversari. Ma non è solo lui. È l'organizzazione che risalta in questo Milan. Quanti passi avanti sono stati fatti dal pre-lockdown a oggi? Tanti. Adesso è il momento di arrivare a vincere qualcosa, anche se non è semplice. L'importante è essere tra le prime quattro, perché così hai anche il denaro per migliorare sempre”.

Questo il pensiero su Maldini jr.: “Ha bisogno di giocare di più. Sembrava fuori dal coro in alcuni movimenti. Ma è dovuto all'inesperienza. Per questo ha bisogno di giocare in maniera più costante. Però si vede che è speciale, per come tocca il pallone. Ha movenze feline come Leao. Tecnicamente non si discute, gli serve la cattiveria che gli fa fare il salto di qualità e quella la conquisti anche giocando con continuità”.