Braglia: “Non capisco perché si tarda col rinnovo di Maldini e Massara!”

L’ex portiere Simone Braglia ha rilasciato un’intervista sul mercato del Milan e sui rinnovi di Maldini e Massara che tardano.

Mancano sempre meno settimane all’apertura del calciomercato estivo, ma in casa Milan sembra tutto bloccato. Il problema ruota intorno ai contratti di Maldini e Massara, che non sono stati rinnovati dalla nuova società. Proprio di questo e delle altre tematiche del giorno ha parlato Simone Braglia, durante la trasmissione Maracanà. L’ex portiere è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio e ha dichiarato:

Sul Milan e sul rinnovo di Maldini e Massara: "Sono due capisaldi della società, bisognerebbe capire come mai questa firma è tardiva, con il mercato ormai alle porte. Mi dà da pensare sul fatto che qualche problemino d'intesa c'era. E sarebbe bello capire qual è, perché ne vale del futuro di un club importante come quello rossonero".

Sul Milan che deve investire su un attaccante: "In questo momento c'è un altro fattore fondamentale per le nuove proprietà, ossia l'equilibrio di bilancio. Per l'opinione pubblica è bello il grande nome, ma il problema è che poi devi fare i conti. Il tempo dei grandi magnati italiani è finito. Si deve sottostare ad altre regole. Con l'equilibrio patrimoniale devono tutti farci i conti".

Se il Milan può inserirsi per Dybala: "Per l'Inter dipenderà chi sono i sacrificati per far spazio a Lukaku e Dybala. Non è che possono comprare e lasciare inalterata la rosa. Credo che Marotta saprà chiudere il cerchio e alla fine arriverà in nerazzurro Dybala e anche il belga".

Sul futuro di Belotti: "Credo che sia diretto al Monza".

Sull’Inter e su quali giocatori sacrificherà per fare spazio a Lukaku e Dybala: "Io preferisco Lautaro a Dybala, sia per età che per potenzialità ed efficienza. Dybala è un buon giocatore ma l'Inter ha bisogno di giocatori che rendano anche a livello internazionale. E l'argentino lo ha fatto poche volte. Rinuncerei a Dybala per tenere Lautaro. Se arrivasse Dybala, credo debbano salutare Skriniar e un altro elemento per far rifiatare le casse del club".