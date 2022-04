Braglia: “Se non rinnova Leao? Rimarrà comunque fino al 2024”

Simone Braglia ha rilasciato un’intervista sulla situazione del Milan e sulla possibilità che Leao non rinnovi il contratto.

Redazione Il Milanista

Simone Braglia ha rilasciato un’intervista a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà. Ecco le dichiarazioni dell’ex portiere sui temi del giorno:

Sulla gara di domani dell’Atalanta con il Lipsia: "Vale anche per le prospettive delle prossime stagioni. È arrivata la nuova proprietà e anche la scelta dell’allenatore dipenderà dai risultati del presente".

Sull’eliminazione del Bayern per mano del Villarreal: "Quando si arriva a determinati livelli non esistono partite semplici, quindi no. L’impresa del Villarreal è stata eliminare il Bayern, non la Juventus".

Sulle trappole che la Roma potrebbe trovare contro il Bodo Glimt: "La Roma non è più quella del 6-1 e ora ha assolutamente le potenzialità per raggiungere la posta in palio. Mourinho sta conducendo la squadra in maniera encomiabile e sta raggiungendo traguardi che due mesi fa sembravano impensabili".

Se è possibile in questo momento indicare una favorita in Serie A: "Ogni settimana si cambiano i pronostici, quindi per un verdetto preciso bisognerà attendere il finale di campionato. A livello di obiettivi in questo momento le società hanno più a cuore arrivare tra le prime quattro, lo scudetto diventa un plus".

Cosa deve aspettarsi il Milan da Leao, che va in scadenza nel 2024? "La società in questi anni ha sempre espresso il proprio modus operandi. Se il giocatore non vorrà rinnovare, rimarrà fino al 2024 per poi andare via a zero. Nel calcio moderno bisogna prendere ormai in considerazione il poco attaccamento alla maglia dei giocatori e il fattore economico".

Se l’ennesimo stop di Ibra può far pensare ad un ritiro più vicino: "Ibra farebbe comodo in qualsiasi società, anche a livello dirigenziale. Dopo quest’anno potrebbe prendere in considerazione di appendere le scarpe al chiodo, ma qui dipende dalla sua volontà. Potrebbe tornare utile come responsabile dell’area tecnica".

L’allenatore che ha inciso di più, rispetto alla rosa a disposizione, è Pioli? "Sì, Pioli ha fatto un grandissimo lavoro da dopo il lockdown. Da lì è nato il Milan che ora lotta per il vertice. Per il percorso che ha fatto meriterebbe di vincere il campionato".