Braglia: “Maignan è stato il migliore portiere. Sostituire Donnarumma…”

L'ex portiere ha commentato i migliori e peggiori numeri 1 delle squadre di Serie A in questo girone d'andata.

Il Milan è tornato a giocare ad alti livelli. I rossoneri hanno concluso il girone d’andata al secondo posto, con 42 punti. La vetta dista soltanto 4 lunghezze e conquistare lo scudetto non appare un’impresa impossibile. A funzionare è tutta la rosa, con ogni giocatore pronto a scendere in campo e ad aiutare i compagni. Nonostante alcuni bruschi stop, gli uomini di Piolisono riusciti a trovare un loro equilibrio e sperano di poter fare meglio durante il girone di ritorno. Tra i tanti campioni presenti in rosa ce n’è uno che ha convinto tutto l’ambiente: si tratta di Mike Maignan. Il portiere si è trovato a sostituire Donnarumma: impresa non semplice, ma c’è riuscito alla grande.

A TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, l’ex portiere Simone Braglia ha fatto un bilancio di fine anno sulle squadre italiane e sui loro portieri. Ecco quali sono secondo lui i portieri flop: “Il terzo è Cragno, perché nel momento di difficoltà, se è bravo, può limitare il passivo e non sta rendendo come altri anni. Gli darei 5.5. Il secondo è Reina, perché credo che in una Lazio, un portiere del suo spessore doveva salvare qualche partita in più. Doveva fare di più dentro e fuori dal campo. Anche a lui dò 5.5. Il primo è Ospina, perché non mi ricordo in un Napoli che è in quella posizione delle partite importanti”.

Invece i portieri top: “Il terzo è Vicario dell’Empoli. Di questa squadra e del fatto che sia una sorpresa c’è tanto di lui, con prestazioni importanti non sottolineate dall’opinione pubblica. Credo possa avere un futuro roseo, se continua di questo passo. Il secondo è Handanovic, che ha personalità per reggere a tante pressioni. Mai sopra le righe, un grande portiere. Il primo è Maignan. Sostituire Donnarumma, che potenzialmente è il miglior portiere al mondo del futuro, e avere quella personalità non è da tutti”.