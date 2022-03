Bortolazzi: “Domenica sera scontro tra due squadre in ripresa”

L’ex centrocampista del Milan ha analizzato il periodo dei rossoneri in vista del big match di domenica sera contro i partenopei.

Redazione Il Milanista

È tempo di tornare a pensare alla Serie A con l’inizio della 28esima giornata di campionato. Il Milanvuole ripartire, dopo i due pareggi ottenuti nelle ultime due sfide. I rossoneri sono anche reduci dal pareggio ottenuto nel derby d’andata della Semifinale di Coppa Italia, terminato a porte inviolate martedì scorso. Ora gli uomini di Pioli vogliono ottenere un risultato importante contro la diretta avversaria per la conquista dello scudetto. Da prestare attenzione anche alla sfida di questa sera dei nerazzurri, che avranno un’occasione d’oro per poter tornare di nuovo al comando della classifica.

Proprio in occasione del big match di domenica sera, Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva Mario Bortolazzi. L'ex centrocampista rossonero ha analizzato la sfida che il Milan dovrà affrontare domenica sera: "Arrivano tutte e due le squadre bene a questo appuntamento, le vedo in salute e che si stanno riprendendo. Spero sia una bella partita: non vedo una favorita".

Se questa gara può essere decisiva per la vittoria dello scudetto: "No, perché ci sono dieci partite ancora e c'è tempo per recuperare però chi vince trova autostima, fiducia e forza nelle proprie capacità".

Sul Napoli che ha dato un bel segnale dopo il ko col Barcellona: "Sì, è una squadra solida formata da ottimi calciatori e con un tecnico che per me è uno dei migliori per la sua storia e la sua capacità di allenare e saper adattare i giocatori alla sua idea di gioco".

Sul problema del Milan di non segnare più gol: "L'assenza di Ibra qualcosa toglie, se non per la parte realizzativa comunque per il timore che incute alle difese avversarie che sono sempre sotto pressione. E i compagni trovano giovamento dalla sua presenza. C'è da dire che gli attaccanti hanno a volte delle pause però prima o dopo i gol li fanno".