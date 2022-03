Boerci: “Pioli ha avuto la forza di cambiare e dare la carica”

L’ex storico massaggiatore del Milan Roberto Boerci ha rilasciato un’intervista sui rossoneri e sulla lotta scudetto.

Il Milan è pronto a tornare in campo. La squadra di Pioli sa di non poter sbagliare la sfida di lunedì 4 aprile contro il Bologna, in programma a San Siro alle 20:45. I rossoneri infatti si trovano in testa alla classifica grazie ai 66 punti fin qui raccolti. C’è da fare però attenzione alle dirette rivali per lo scudetto, perché i partenopei si trovano sotto di soli tre punti mentre i nerazzurri di quattro (ma hanno una partita in meno da dover recuperare). Le squadre si apprestano a vivere le ultime giornate di campionato, perciò non c’è più la possibilità di commettere errori.