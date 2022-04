Bigon: “Pioli è l’artefice di un mezzo miracolo. Sullo scudetto…”

Albertino Bigon ha rilasciato un’intervista sul periodo attuale del Milan, paragonandolo con il suo. Ecco le sue parole.

Sul suo Milan : “Ai miei tempi il tavolo era solo uno, diviso a metà. A destra c’era la Molteni a sinistra la Salvarani. Al Milan eravamo un blocco unico in campo, fuori ci si divideva in due parrocchie per affinità e origini comuni”.

Sulla lotta scudetto attuale: “Scudetto? L’Inter ha qualcosa in più: una rosa più profonda. Il Napoli ha tanti ricambi, ma chi sta fuori non fa la differenza rispetto a chi è in campo. L’unico a farla è Osimhen: come il romanista Abraham ha potenza, velocità, e sa far gol in tutti i modi”.