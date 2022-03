Bargiggia: “Ibra non rinnoverà. Ecco chi arriverà al suo posto”

Il giornalista ha rilasciato una dichiarazione sul periodo del Milan, sul mercato e sul rinnovo di Ibrahimovic.

Redazione Il Milanista

Il Milanha chiuso la 29esima giornata di Serie A sempre al primo posto con 63 punti. I rossoneri sono riusciti a rafforzare il primato grazie alla vittoria sui toscani. Al secondo posto si sono posizionati invece i partenopei, grazie al successo sull’’Hellas. Incredibile frenata dei nerazzurri, che sono riusciti a pareggiare all’ultimo la sfida contro i granata - dopo essere passati in svantaggio. La lotta per lo scudetto si fa sempre più avvincente, con sempre meno partite a disposizione. La squadra di Pioli sa di non poter più sbagliare, perché alla fine del campionato trionferà la formazione che avrà commesso meno errori.

Proprio del trionfo dei diavoli ha parlato Paolo Bargiggia. Il giornalista è intervenuto nella trasmissione radiofonica 1 Football Club. Ecco cosa ha detto sulla possibilità del Milan di vincere lo scudetto, sul mercato e sul futuro di Ibrahimovic:

Sullo scudetto: “La vittoria con l’Empoli è importante, soprattutto perché è riuscita a battere una cosiddetta piccola. Il destino dei rossoneri è tutto nelle loro mani, tra due giornate c’è Juve-Inter e gli uomini di Pioli potrebbero ulteriormente approfittarne. Il Milan è lanciato verso lo scudetto a mio avviso”.

Su Ibrahimovic: “Nella prossima stagione i rossoneri non avranno Ibrahimovic. Da quanto mi risulta allo svedese non sarà rinnovato il contratto. Lui non vuole smettere ma visti i tempi di recupero troppo lunghi dagli infortuni hanno deciso di non rinnovare il contratto. Manca l’ufficialità chiaramente, ma questo è quello che secondo le mie fonti succederà nella prossima stagione”.

Su mercato dei rossoneri: “I rossoneri nella prossima stagione prenderanno Belotti a zero dal Torino e sono molto avanti con il Lille nella trattativa che porta a Botman. In caso di arrivo del calciatore del club francese, partirà Romagnoli. Per lui si è parlato tanto di un interessamento della Lazio ma la Juventus proverà a prendere il calciatore”.