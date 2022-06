Bagni: “Maldini grande conoscitore di talenti. Ecco chi prenderei”

Salvatore Bagni ha rilasciato un’intervista sull’apertura del calciomercato e dei possibili colpi del Milan.

Intervenuto poi a Radio Marte, Bagni ha anche commentato il mercato del Napoli : "Ostigard? E' un grande giocatore, molto forte fisicamente, ma non può fare il titolare, la coppia dei centrali non si tocca senza ombra di dubbio. Juan Jesus sa qual è il suo ruolo, si cercherà un quarto difensore per completare il pacchetto come per Tuanzebe. Credo che Giuntoli non abbia mai pensato, anche se dovesse andare via Koulibaly, di trovare un titolare".

I giocatori dai quali ripartire sono: "Non so il Napoli di Ferlaino in questi anni cosa avrebbe fatto, posso solo dire che quel Napoli con meno entrate ha fatto cose straordinarie. Il Napoli dell’era di Diego Maradona ha sfruttato al massimo quel periodo vincendo tantissimo in sei anni e mezzo. De Laurentiis ha vinto titoli meno prestigiosi e non ha mai fatto questo salto di qualità che ha fatto il Milan quest’anno. I giocatori da cui ripartire, per me, sono Koulibaly; Di Lorenzo; Mertens; Lobotka; Osimhen e Politano. Non ci sono garanzie per i portieri, Meret è stato sfortunato e vittima di infortuni ma vedere un portiere favorito non dà fiducia. Per Ostigard bisogna anche capire il prezzo, nessuno ti regala qualcosa. Io mi espongo e dico che verrà a Napoli per fare il quarto centrale, così come dissi per Tuanzebe".