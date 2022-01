Avramov: “Bravo il Milan a prendere Lazetic, è il nuovo Vlahovic”

L’ex portiere serbo ha commentato l’acquisto di Lazetic da parte del Milan. Per lui si tratta del nuovo Vlahovic.

Redazione Il Milanista

Il Milanguarda al futuro. La società meneghina sta per investire su un 18enne serbo. Il giocatore che ha conquistato Maldini e Massara è Lazetic, gioiello della Stella Rossa, per il quale i diavoli sono disposti a pagare 5 milioni pur di acquistarne il cartellino. Il serbo ha fisico e talento e potrà crescere al fianco di due mostri come Ibrahimovic e Giroud. L’attaccante arriverà nei prossimi giorni e prenderà il posto di Pellegri nella rosa rossonera.

Proprio del giovane attaccante ha parlato Vlada Avramov. L’ex portiere serbo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dichiarando: "Oggi Lazetic è il miglior giocatore della Stella Rossa. Ha fisico e tecnica. Per immaginarne il potenziale basta dire che a diciotto anni è lui la stella della squadra. Ha tutto del calciatore di prima fascia, tecnicamente bravissimo, e anche qualcosa che non si può vedere dall’esterno. Viene da una famiglia di grandi sportivi: il padre è pallavolista, gli zii ex calciatori professionisti. Lo seguono, lo indirizzano con i giusti consigli. Ha lo sport nel Dna, sa comportarsi. Non è un caso che in campo non sembri un 2004, ma molto, molto più maturo".

L’ex portiere commenta il suo arrivo al Milan: "Arrivare così giovani in Italia è rischioso? No, il contrario. È in Italia che si impara la tattica e si struttura definitivamente il fisico. Prima un giovane arriva, meglio è. E poi conosce l’ambiente, impara la lingua. E fidatevi: chi gioca al Marakana è già allenato alla pressione, non si spaventerà nemmeno di fronte a San Siro. Se può essere il nuovo Vlahovic? Assolutamente sì. Dusan è devastante, ma Marko può ripeterne la carriera. Ha fatto bene il Milan ad arrivarci prima ancora che lo volessero tutti, come succede oggi con Vlahovic".