Ambrosini: “Il Milan ha rinunciato al portiere più forte del Mondo”

L’ex rossonero è tornato a parlare della trattativa dello scorso anno tra il Milan e Donnarumma. Ecco le dichiarazioni.

Mancano poche partite al termine del girone d’andata e poi sarà tempo di bilanci. Le società iniziano a valutare le scelte da prendere durante il mercato invernale, per non rimanere indietro rispetto alle altre squadre. Il vertice della classifica è dominato infatti da tante squadre a pochi punti di distanza. Per tale motivo nel girone di ritorno tutto potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Nessuna vuole perdere la possibilità di gareggiare fino all’ultimo per la conquista del titolo.

Il Milan è chiamato a trovare un vice Kjaer per la difesa. Il danese dovrà stare fuori per tutta la stagione ed è necessario trovare un sostituto. Altri innesti potrebbero arrivare per il centrocampo, complice l’assenza forzata di due rossoneri impegnati nella Coppa d’Africa. L’attacco invece dovrebbe rimanere immutato, con molti infortunati pronti a tornare. Chi deve intervenire sul mercato è anche la Juve, reduce da un girone d’andata non all’altezza. I bianconeri sono tornati alla vittoria nell’ultimo periodo e potrebbe tornare in corsa in qualsiasi momento. A preoccupare il club torinese è la situazione di PauloDybala. L’argentino doveva firmare per il prolungamento del contratto, ma la firma tarda ad arrivare.

Proprio della questione Dybala ha parlato Massimo Ambrosini a DAZN. L’ex giocatore ha paragonato questa trattativa a quella dell’anno scorso tra il Milan e Donnarumma: "La Juve ha dei paletti come ha avuto il Milan quando doveva scegliere se rinnovare o no Donnarumma. Il richiamo all'attaccamento ti fa dire 'arriviamo fino a qui, se vi sta bene ok, sennò...'. E' complicato però far capire ai tifosi della Juventus che sei in un orizzonte di sostenibilità dei costi: però il mondo deve cambiare. Il Milan ha rinunciato al portiere più forte del Mondo".