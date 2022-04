Agnelli: “San Siro è antifunzionale e ha fatto il suo tempo!”

Andrea Agnelli ha rilasciato una dichiarazione sul nuovo stadio di Milano e sulla possibilità di costruirlo fuori dalla città.

Sulla necessità di creare nuovi stadi di proprietà: "Fui già criticato in passato ma sono abituato: San Siro ha fatto il suo tempo. Si è sacrificato Wembley in nome del nuovo Wembley. Sono stato a Sampdoria-Barcellona tanti anni fa e anche in quello nuovo. Non c'è paragone, l'Italia avrà sempre bisogno di uno stadio di più di 60mila spettatori, serve una vera riflessione se dovrà essere a Milano o Roma. La casa della Nazionale deve esserci ma uno stadio così, al netto di quando è pieno, è anti funzionale per ogni tipo di attività. La Nazionale in un solo stadio? Sì, molto identitario. L'Allianz Stadium? Ha avuto una crescita del 700% rispetto all'ex Comunale. Oggi ci attestiamo sui 70-80 milioni, in assenza di altri investimenti è la nostra dimensione”.