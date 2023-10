Intermediario Zaniolo: “Un’offerta anche dall’Italia non all’altezza”

Uno dei nomi seguiti in passato dai rossoneri è quello di Nicolò Zaniolo - che ad oggi milita in Premier League nell'Aston Villa...

Uno dei nomi seguiti in passato dai rossoneri è quello di Nicolò Zaniolo - che ad oggi milita in Premier League nell'Aston Villa. L'intermediario e agente George Gardi ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com dove ha svelato anche dei dietro le quinte su alcune trattative di cui è stato protagonista. Tra queste anche il passaggio di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray all'Aston Villa. "Zaniolo è arrivato in Turchia per restare ed essere protagonista in Champions League.

Il suo sogno era anche di giocare la Premier League. Essendo un giocatore di valore, sono state ricevute diverse offerte per il suo cartellino, tra cui una anche dall’Italia ritenuta non all’altezza. Giocatore e club hanno deciso insieme la migliore soluzione, che rischia di essere la più grande vendita di tutta la storia del calcio turco, un giocatore che in pochi mesi potrebbe raddoppiare il valore per quanto riguarda le casse del club".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.