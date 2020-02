Inter, Sensi: “Sto bene. Derby? Ce la metteremo tutta”

Inter, parla Sensi

MILANO – Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, si è così espresso a SkySport: “Sto bene, sto lavorando per essere al 100%. Ovviamente stare fuori e non poter aiutare la squadra è stato difficile. Ora però sono concentratissimo per tornare a dare una mano ai compagni”.

SUL DERBY: “L’obiettivo di questa squadra è quella di rimanere in alto. Lavoriamo tanto per non commettere errori, per dare il meglio ogni domenica. Conte è sempre carico, indipendentemente dall’avversario che dovremo incontrare. Siamo tranquilli: ci dà sempre la carica giusta e ci dice quello che dobbiamo fare. Poi, ovviamente, il derby è sempre il derby: non contano classifica e schemi, si vince con il cuore e ce la metteremo tutta”.

SU ERIKSEN: “L’arrivo di Eriksen ha portato qualità ed esperienza nella nostra squadra. Sta giocando a livelli top da anni, si sta ambientando: ci aiuterà a fare il salto di qualità”.

