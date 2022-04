Verso Inter-Milan: ecco sette curiosità sul big match di questa sera

Tutto pronto per il big match di questa sera. Vediamo insieme sette curiosità sul Milan in campo a San Siro alle 21:00.

Mancano pochissime ora all’attesissimo derby di Milano. In attesa del big match, la società rossonera ha pubblicato sul sito acmilan.com 7 curiosità sulla gara:

Solo qualche ora separa Inter e Milan dal campo. Ormai ci siamo, l'atteso ritorno della Semifinale di Coppa Italia si avvicina sempre di più ed è il momento di scoprire i numeri più interessanti - storici e attuali, di squadra e singoli, figli anche del campionato - legati a questo Derby:

1- Inter e Milan si affrontano per la 27ª volta in Coppa Italia, con un bilancio favorevole ai rossoneri per dieci successi a otto, stesso numero delle partite terminate in parità.

2- Il Milan ha superato il turno o vinto il trofeo in cinque delle otto sfide nella fase a eliminazione diretta contro l'Inter in Coppa Italia.

3- Il Milan è imbattuto da tre partite contro l'Inter, considerando tutte le competizioni (1V, 2N). L'ultima striscia più lunga per i rossoneri senza sconfitte contro i rivali nerazzurri risale all'aprile 2005 (10 incontri).

4- Per la 14ª volta nella loro storia, Inter e Milan si affronteranno quattro volte in una singola stagione. L'ultima volta risale al 2004/05, con tre vittorie del Milan e un pareggio in quel caso. In sette delle precedenti 13, inoltre, i rossoneri sono rimasti imbattuti in tutte le quattro sfide stagionali.

5- Il Milan ha perso solo una delle ultime nove partite di Coppa Italia (4V, 4N), sconfitta arrivata proprio contro l'Inter nei Quarti di finale della scorsa edizione del torneo.

6- Nessuno, degli ultimi 28 gol nei Derby di Milano (in tutte le competizioni), è stato realizzato da un giocatore italiano: l'ultimo risale al 27 dicembre 2017, proprio in Coppa Italia, firmato da Patrick Cutrone, che grazie alla sua rete al 104º minuto regalò ai rossoneri il pass per le Semifinali della competizione.

7- Grazie alla doppietta contro l'Inter in campionato, Olivier Giroud è ad una sola lunghezza dal raggiungere Jean-Pierre Papin come miglior marcatore francese nella storia dei Derby di Milano in tutte le competizioni (a quota tre).